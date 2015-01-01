Существует масса способов использования анонимных прокси стандарта IPv4 и IPv6. Например, они широко применяются для SEO-оптимизации, SMM-маркетинга, регистрации большого количества аккаунтов, обхода региональных блокировок. Кроме смены региона внутри государства, с помощью приватного сервиса можно указать IP-адрес любого другого государства. Всё благодаря широкому географическому охвату, который мы предлагаем. Так, у нас всегда в наличии прокси: России, США, Голландии, Китая, Японии, Германии, Великобритании, Канады, Белоруссии, Украины и целого ряда других регионов. Причём список постоянно пополняется новыми странами-участниками.

Предоставляемые компанией ShopProxy сервисы – оптимальное решение для парсинга и сбора ключевых фраз в WordStat или в Key Collector, а также активного продвижения множества аккаунтов в социальных сетях, масслайкинга, работы с биржами крипто-валют, размещения неограниченного количества рекламных объявлений на торговых площадках, защите локальной сети, сжатии данных и обеспечении безопасности работы.

Для эффективной работы на перечисленных ресурсах сегодня используется специальное программное обеспечение, например, Sobot, Brobot, Postmypost, Poster PRO, VkJust, ViKing Botovod, SocialHammer, Smmplaner, SocialKit, Botsapp и другие программы. Прокси от нашей компании помогут избежать возможных неприятностей в виде блокировки аккаунтов и построить успешный бизнес в сети.

Ознакомьтесь с полным списком наших прокси и их предназначением.